In één van de appelboomgaarden van de Fruithoeve ‘t Beurtegoed in Sint-Eloois-Winkel is afgelopen nacht een groot hagelkanon uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de machine heeft zware schade opgelopen.

Het hagelkanon wordt ingezet om te beletten dat een hagelbui of -storm de appeloogst zou vernielen. Regelmatig wordt een schot afgevuurd en de verandering in luchtdruk moet voorkomen daT er zich een bui vormt boven de appelboomgaarden. In het verleden hebben hagelbuien zware schade aangericht in de appelteelt van de fruithoeve. De oorzaak van de brand vorige nacht is nog niet bekend.