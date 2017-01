Half miljoen dagtoeristen naar zee in kerstvakantie

"Vooral het eindejaar en het weekend rond Nieuwjaar zorgden voor extra drukte met een hotelbezetting van 90 procent of meer", meldt Westtoer. Traditioneel bleef het rustig rond Kerst, maar daarna brachten binnen- en buitenlandse vakantiegangers een korte vakantie door aan zee. Met Nieuwjaar waren hotels bijna of helemaal volzet en ook in de dagen erna bleef het gezellig druk. Westtoer becijferde dat zowat 500.000 dagjesmensen tijdens de kerstvakantie naar zee zijn afgezakt. Dit weekend wordt het in Oostende nog aardig druk met het BK Cyclocross.