Half miljoen euro voor logiessector

Het toerisme evolueert immers razend snel en uitbaters moeten blijven innoveren en diversifiëren willen ze aantrekkelijk blijven. Sleutelwoorden daarin zijn onder meer de beleving , originaliteit en duurzaamheid.

Een betonnen noodwoning in de Bellewaerdestraat in Ieper wordt straks een vakantiewoning. Het gebouw behoorde ooit toe aan baron Gaston de Vinck toe, de burgemeester van Zillebeke. Na de Eerste Wereldoorlog trok hij er met zijn gezin in. De noodbarak is de enige die in zijn originele vorm is overgebleven in Vlaanderen. Het wordt nu een vakantiewoning, die je terug naar 1919 flitst, zonder douche bijvoorbeeld maar wel me een Leuvense stoof. Dit project is één van de 32 zogenaamde logies van de toekomst die op subsidies kunnen rekenen van de provincie. (tekst gaat verder onder foto)

Camping

Ook camping In De Nachtegaal op de flank van de Rodeberg in Westouter zet volop in op beleving. Onder meer met retro-caravannetjes uit de jaren zestig en zeventig. Met een subsidies van 20.000 euro willen ze straks de kampeerbeleving vergroten, onder meer door een doordachte groenaanleg met knusse plekjes voor klein en groot.

De subsidies zullen uiteraard niet alle investeringskosten dekken, maar voor heel wat logiesverstrekkers is het een welgekomen duwtje in de rug.