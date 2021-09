Half miljoen euro voor projecten rond mentaal welzijn bij jongeren

Het was Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit Wingene die meermaals aandrong op die subsidies. Het gaat van een babbeldoos in Menen tot een ontmoetingsplaats in Oostkamp en Beernem. Maar bijvoorbeeld ook het project Beresterk in Roeselare.

Beresterk in Roeselare is een vormingstraject voor leerkrachten en leerlingen uit het lager onderwijs zodat die sterker voor of in de klas staan. Een coach zorgt ervoor dat de weerbaarheid van de leerkracht en de leerlingen verbetert en ook de communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Het project krijgt een Vlaamse subsidie van 22.000 euro. Vijf basisscholen zijn al ingeschreven voor een nieuw traject.

In totaal gaat nu 500.000 euro Vlaams geld naar projecten rond mentaal welzijn bij jongeren waarvoor lokale besturen konden intekenen. Ieper, Oostkamp, Lichtervelde, Brugge, Wevelgem en Poperinge krijgen het meeste geld voor hun project, telkens 40.000 euro.