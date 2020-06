De heropstart gebeurt met een officieel moment. Na de rondvaarten op de reien zijn vanaf vandaag de koetsiers en de toeristenbusjes aan de beurt om te starten.

Mondmaskers niet verplicht

De koetsiers starten op halve capaciteit want het loopt niet meteen storm. Zo krijgen de paarden ook de kans om wat in te lopen. Mondmaskers zijn niet verplicht, maar na iedere rit worden de zitjes wel grondig ontsmet. Voor tekst en uitleg tijdens de rondrit is het wel even wennen aan het plexischerm en moet je oren spitsen