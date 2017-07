Halsbrekende kuren op Crique Plus

Het gratis driedaagse circusfestival Cirque Plus in Brugge zorgt voor spektakel.

Het Grootseminarie in Brugge is tot en met zondag de plaats waar Cirque Plus zijn tenten heeft opgeslagen. Nationale en internationale circusartiesten brengen humor, acrobatie, een vleugje emotie en heel wat spektakel. Het circusfestival vindt al voor de elfde keer plaats.