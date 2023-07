Halve eeuw E17 wordt gevierd met symbolische kunstwerken

50 jaar geleden reden er voor het eerst auto's over de afgewerkte snelweg E17. Plots kon je in één rechte lijn van de Franse grens in Rekkem tot Gent en Antwerpen rijden. De E17 is en blijft een legendarische snelweg.

Mijlpaal

De 50ste verjaardag van de E17 is voor Zuid-West-Vlaanderen een mijlpaal. In het kader van deze mijlpaal bundelden Intercommunale Leiedal, Zuidwest, het Agentschap Wegen en Verkeer, de lokale besturen en andere partners, de krachten om stil te staan bij het verleden, maar ook bij de toekomst van de snelweg.

Artistieke interventies

Sinds vrijdag zijn de eerste artistieke interventies te zien op de daken van bedrijven langs de E17. De bobcats van Maarten Schaubroeck en Dimitri Callens staan symbool voor het lenige en veerkrachtige ondernemerschap in de regio.

Vanaf 26 augustus is er ook een gratis expo 'De koers van de snelweg' in The Square en de expo 'Hoog Kortrijk en Artistieke interventies langs de E17' in de Jan Persijnstraat.