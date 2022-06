Halve maan leent geld bij particulieren voor duurzame projecten

Brouwerij De Halve Maan uit Brugge wil investeren in duurzame projecten, onder meer in zonnepanelen en een waterzuiveringsinstallatie. Ze zal daarvoor geld lenen bij particulieren.

De waterzuiveringsinstallatie is bijna klaar en ze wil ook 750 zonnepanelen leggen op haar nieuwe gebouwen op industrieterrein het Waggelwater. Kostprijs 2 miljoen euro. Ze stappen hiervoor niet naar de bank maar lanceren een crowdlending. Na het succes van hun crowdfunding voor de ondergrondse pijpleiding zijn ze ervan overtuigd dat ze voldoende mensen zullen vinden die willen investeren in hun duurzaamheidsprojecten.

Crowdlending is een variant op crowdfunding en dat in de vorm van een lening. De investeerder is een particulier, die geld leent aan een onderneming. Hij/zij krijgt zijn geld terugbetaald met rente binnen een vooraf overeengekomen termijn. In het geval van De Halve Maan gaat het over een brutorente van 5% en een looptijd van 5 jaar.

Vanaf 1 juni kan iedereen intekenen op de plannen van De Halve Maan. Mee investeren kan vanaf €500. Managing Director Xavier Vanneste: “De onderneming trekt nu volop de kaart van de duurzaamheid en wil groene investeringen doen om verder te groeien én tegelijkertijd haar ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden.”