Halveert de West-Vlaamse kamerfractie van N-VA?

De voorlopige zetelverdeling van de West-Vlaamse zetels in de Federale Kamer is vooral slecht nieuws voor N-VA. De partij dreigt drie van de zes kamerzetels te verliezen.

In de voorlopige zetelverdeling komt Vlaams Belang uit op vier kamerzetels. Een groot succes voor de partij, want in de vorige legislatuur haalde het Belang geen kamerzetel in kieskring West-Vlaanderen.

N-VA gaat in de voorlopige zetelverdeling van zes naar drie kamerzetels. Koenraad Degroote, An Capoen en Brecht Vermeulen dreigen zo uit de boot te vallen. Als Jean-Marie Dedecker op basis van voorkeurstemmen over Björn Anseeuw spring, kan ook de Oostendse schepen uit de kamer verdwijnen.

CD&V en sp.a zouden beide uitkomen op drie kamerzetels, Open VLD op twee en Groen zou voorlopig enkel Wouter De Vriendt naar het federaal parlement kunnen sturen.