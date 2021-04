Handelaars verdeeld over vernieuwing markt Blankenberge

De Grote Markt in Blankenberge ziet er binnenkort anders uit. Meer open ruimte, met waterpartijen ook, maar met bijna tweehonderd parkeerplaatsen minder. En dat zorgt voor verdeeldheid bij de centrumhandelaars.

Sommigen handelaars vrezen dat shoppers zullen afhaken. Anderen zien er wel de pluspunten in. De schepen van openbare werken vraagt wat geduld. Er blijven 110 parkeerplaatsen en dat is net voldoende, zegt hij. Al is er enkel nog ruimte voor kortparkeren. De centrumhandelaars ijverden lang voor ondergronds parkeren. Maar dat kan niet. Een ondergrondse parking zou ook een maandenlange bouwwerf met zich meebrengen.