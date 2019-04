Handelaars Wenduine willen duidelijkheid over werken

Handelaars in de Ringlaan in Wenduine zijn de herinrichtingswerken in hun straat grondig beu.

De werken zijn nu anderhalf jaar bezig. “Er moet dringend transparant gecommuniceerd worden,” zegt plaatselijk UNIZO-voorzitter Jérémie Mouriaux. “Zelfs negatief nieuws is beter dan geen nieuws, de handelaars kijken momenteel lijdzaam toe hoe de werken maar blijven duren en lijden met de zomer in aantocht nog steeds omzetverlies. Wij vragen duidelijkheid over de concrete einddatum en transparante communicatie over hetgeen nog komt."

UNIZO De Haan nam alvast het initiatief om drie duidelijke communicatieborden op te maken en vraagt de gemeente om die te plaatsen in de nabijheid van de werfzone in Wenduine. Eerstdaags volgt hierover de beslissing.