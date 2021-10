'Handen af van ons ziekenhuis!' Luid protest in Oostende tegen de ziekenhuisplannen.

'Wij staan echt niet voor een defusie van Sint-Jan Brugge. Wij willen daar als een perifeer ziekenhuis nauw bij verbonden blijven. Sint-Jan is een tweedelijnsziekenhuis met een goede structuur. Wij willen daarmee verbonden blijven,' zegt Martine Dewitte, secretaris van ACV Openbare Diensten. 'Een publiek ziekenhuis houdt de zorg betaalbaar, en dat is belangrijk in een stad als Oostende', klinkt het verder. 'Een fusie met een privaat ziekenhuis zoals AZ Damiaan, is niet goed voor de patiënt.'

'Wij zijn een kleinschalig ziekenhuis, het kleine broertje van Sint-Jan, maar we hebben in de afgelopen coronatijd goed ons mannetje kunnen staan. Wij hebben ons 200 procent ingezet. Dit ziekenhuis biedt kwaliteit voor patiënten, en wij willen dat graag behouden. Als ziekenhuis aan de kust hebben we ook veel werk met de toeristen, en als we dit gaan privatiseren, is dat geen goede boodschap', vult Cindy Willems aan. Zij werkt in het ziekenhuis.

Het personeel is ongerust dat er aan hun statuut zal worden gemorreld, en dat ze aan slechtere voorwaarden zullen moeten werken. Na een zwaar coronajaar is dit de druppel te veel. 'Ze laten doorschemeren dat we er positiever uitkomen, maar ze geven het brutoloon op jaarbasis, zodat je echt niet kan vergelijken. Maar de voorwaarden zijn gewoon niet ok. Er is ons beloofd dat er geen ontslagen gaan vallen, maar uit de eerste gesprekken blijkt dat er voor sommige mensen geen plaats zou zijn', besluit Heidi Vansever.

