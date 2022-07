Handicap International stelt nieuwe campagne voor

Handicap International heeft zondag in Meulebeke haar nieuwe campagne ‘We Move Together’ voorgesteld. Die zet vooral de revalidatiezorg in de kijker.

Op verschillende plekken in Vlaanderen deed Handicap International hun nieuwe campagne uit de doeken. In onze provincie vertelde ze er meer over in de zelfplukboerderij Herenhoeve in Meulebeke.

Innovatie

De actie zet in op de revalidatiezorg, die de levenskwaliteit verbetert voor wie mobiel beperkt is. Over de hele wereld hebben 250 miljoen mensen nood aan krukken, prothesen of een rolstoel, maar slechts 10 procent heeft toegang tot hulpmiddelen.

Om daar wat aan te doen, focust Handicap International zich op innovatie in oplossingen voor de kwetsbare groep. Samen met hogeschool Howest ontwikkelt het bijvoorbeeld nieuwe prothesen in verschillende materialen. Daarvoor gebruiken ze ook technologie om die 3D te printen.

Handicap International strijdt voor de belangen van mensen met een handicap en is zoals de naam doet vermoeden ook in het buitenland actief. Nu in Oekraïne al enkele maanden een oorlog woedt, adviseren ze lokale ziekenhuizen over brandwonden, maar ook amputatie en trauma.

De ngo roept iedereen op om zich achter ‘We Move Together’ te scharen. Met de blauwe veters is ook de bekende steunbetuiging voor haar wereldwijde projecten terug.