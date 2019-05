Harde online campagne Vlaams Belang loont

Het gigantische succes van Vlaams Belang is deels toe te schrijven aan hun sociale mediastrategie. De partij investeerde afgelopen maanden meer dan een half miljoen euro aan advertenties op Facebook en schuwde geen harde taal. De campagne sloeg aan en legde de partij geen windeieren.

De voorbije weken was er een tsunami aan campagnefilmpjes van verschillende politieke partijen op facebooktijdslijnen. Van alle partijen spendeerde Vlaams Belang daaraan het grootste bedrag: meer dan 400.000 euro en dat bleef niet zonder resultaat, ook in onze provincie. Voor de pagina van voorzitter Van Grieken werd daarbovenop nog zo’n 200.000 euro budget vrijgemaakt. Ook Wouter Vermeersch, kopman voor de kamer in West-Vlaanderen lanceerde 35 betaalde facebookadvertenties.

"Zij hebben een gigantisch budget gebruikt maar ze zijn zeer gericht gaan bekijken welke boodschap ze in de tijdslijn van mensen gaan plaatsen. Op basis van leeftijd, van interesses, op basis van het feit dat je een aantal video’s hebt bekeken of niet gaan zij gericht bij die mensen gaan bevestigen en zo twijfelaars over de streep trekken", zegt social media strateeg Nadja Desmet uit Tielt.

Zelfs na de campagne

In de kantons van Diksmuide, Vleteren en Oostrozebeke gingen de cijfers zelf vlotjes boven de 20% voor het Vlaams Belang. Waar bij de vorige verkiezingen nog geflirt werd met de kiesdrempel. Ook hier speelt de gerichte sociale media campagne van het Vlaams Belang zijn rol. En waar andere partijen na de verkiezingen hun online campagne stopzetten gaat Vlaams Belang gewoon door.