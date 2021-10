Hardleerse dief blijkt 81 jaar te zijn

Deze keer eiste het openbaar ministerie 37 maanden effectieve gevangenisstraf.

Het verdachte gedrag van de beklaagde werd in december 2020 door een alerte taxichauffeur opgemerkt in Blankenberge. S. probeerde zich nog te verstoppen in een tuin, maar wekte zo nog meer de aandacht. De speurders konden hem uiteindelijk linken aan elf inbraken en negen pogingen tot inbraken. Op twee feiten in Zeebrugge na speelde alles zich sinds april 2020 in Blankenberge af. Hij stal er voornamelijk juwelen.

René S. was amper 18 jaar oud toen hij een eerste keer tegen de lamp liep. De beklaagde zat voor diefstallen vaak langere tijd in de gevangenis. In het huidige dossier werd hij door de onderzoeksrechter opnieuw aangehouden, maar de raadkamer liet hem na vier maanden voorhechtenis vrij onder voorwaarden.

Tijdens het onderzoek weigerde de Blankenbergenaar verklaringen af te leggen over de feiten. Op de zitting legde hij wel bekentenissen af. De verdediging legde uit dat S. de diefstallen telkens door financiële problemen pleegde. Meester Julien Wydoodt vroeg om de tachtiger zijn straf onder elektronisch toezicht te laten uitzitten. Ten slotte bood de beklaagde aan de slachtoffers nog zijn excuses aan. "Het zal niet meer gebeuren", klonk het.

De rechter doet uitspraak op 22 november.