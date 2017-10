Hardleerse drugdealer voor tien jaar achter tralies

De onmiddellijke aanhouding van de drugsdealer werd gevorderd, maar daar ging de rechter niet op in. De man liep in 2013 een eerste zware veroordeling op. Voor het dealen van drugs en een diefstal met geweld kreeg hij toen een gevangenisstraf van 37 maanden gekoppeld aan voorwaarden. Later werd hij ook nog veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijk en tot twee jaar voorwaardelijk. In dat laatste dossier bleek dat de Bruggeling maar liefst 50 gram cannabis per dag verkocht.

Valt in herhaling

Het openbaar ministerie vroeg aan de rechter om de voorwaarden van de beklaagde in te trekken. "Eigenlijk trappelen we al vier jaar ter plaatse. Meneer komt zijn afspraken niet na en zijn cannabisgebruik nam ook opnieuw toe", aldus procureur Wendy Van Raepenbusch. De verdediging legde uit dat de Bruggeling nu wel opnieuw de juiste weg is ingeslagen en aan zijn drugsprobleem wil werken. De rechter besliste om de voorwaarden in te trekken, waardoor de drie voorwaardelijke straffen nu effectief zijn. Bovendien belandde hij in maart opnieuw in de cel voor het dealen van drugs. Daarvoor kreeg hij nog eens 50 maanden.