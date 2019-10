Hardleerse havenindringer naar de gevangenis

De man werd in het verleden reeds verschillende malen in de haven geïntercepteerd. Hij moest zich hiervoor dan ook tweemaal verantwoorden voor de correctionele rechtbank, waarbij hij zowel in februari als in maart 2019 werd veroordeeld. Een laatste maal verbleef hij zelfs enige tijd in voorlopige hechtenis. Gezien hij nog geseind was voor één van de vonnissen werd hij na verhoor over de nieuwe feiten onmiddellijk naar het penitentiair complex van Brugge overgebracht.

Havenindringers worden over het algemeen veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. Deze straffen worden vervolgens ook uitgevoerd wanneer de veroordeelde havenindringers later worden aangetroffen.