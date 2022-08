Hardnekkige inbreker op heterdaad betrapt in Kortrijk

De man wordt verdacht van minstens 15 feiten, allemaal gepleegd afgelopen weekend en vorige week.

De verdachte werd opgepakt vlakbij MPI De Pottelberg in Kortrijk, waar hij even verderop de buit van zijn rooftochten verstopte. De speurders van de zone Vlas waren de verdachte op het spoor en toen hij opnieuw met een buit verscheen ter hoogte van zijn schuilplaats, werd hij meteen opgepakt. Alle recente diefstallen en woninginbraken waarvan de man verdacht wordt, situeren zich in de ruime omgeving van de Pottelberg-Engelse Wandeling en Rodenburg.

De verdachte werd voor verhoor en verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat. De man is meerderjarig, hij kon geen vaste verblijfplaats opgeven en had een Roemeense identiteitskaart op zak. Hij verscheen op dinsdag 9 augustus 2022 voor de onderzoeksrechter, die besliste om hem verder aan te houden en liet hem overbrengen naar de gevangenis van Brugge.

De politiezone probeert nu om de aangetroffen buit te linken aan recente aangegeven diefstallen.