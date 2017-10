Harelbeke is 10de SAVE-gemeente

Harelbeke heeft als tiende gemeente in West-Vlaanderen het SAVE-label uit handen van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) gekregen.

OVK zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen drastisch te doen dalen. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

De uitreiking van het SAVE-label is voor de stad Harelbeke een erkenning voor de volgehouden inspanningen. De stad werd voorafgegaan door Poperinge, Anzegem, Deerlijk, Ledegem, Lendelede, Roeselare, Waregem, Zedelgem en Zuienkerke.