Hart onder de riem voor vluchtelingen in Lombardsijde

Enkele mensen van Hart boven Hard hebben aan het asielcentrum in Lombardsijde hun solidariteit getoond met de mensen die er worden opgevangen.

De actievoerders willen laten blijken dat de vluchtelingen welkom zijn. Er is een stijgend aantal asielzoekers en daarvoor heeft de regering extra opvang voorzien. In Lombardsijde gaat het om zo'n 150 plaatsen. Eerder had het Vlaams Belang al geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een asielcentrum op de vroegere militaire basis. De actievoerders vandaag willen vooral hun gastvrijheid beklemtonen.