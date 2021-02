Hart van ijs op Grote Markt smelt voor Ieperse shoppers

Een ijssculpturist toverde deze voormiddag op de Grote Markt in Ieper een hartvorm tevoorschijn uit een groot blok ijs. Dat kadert in de Valentijnsactie van de vzw Centrummanagement, waarbij shoppers kans maken op een cadeaubon ter waarde van 100 euro.

In kader van de actie werden ook ijskubussen in de winkelstraten geplaatst. Daarin zitten heel wat balletjes verborgen. Wie het aantal balletjes kan raden, kan een Ieperse cadeaubon ter waarde van 100 euro winnen.

Met de actie wil vzw Centrummanagement Ieper de lokale handelaars steunen. Voorzitter Jürgen Crombez licht toe: “Met deze actie halen we de eerder opgeschorte eindejaarsactie uit de vriezer. De combinatie van een speurtocht naar de kubussen, het raden van het aantal ballen en het shoppen kan de stad weer wat uit zijn winterslaap halen. Voor we begin maart onze opendeurdagen hebben, wilden we de handel nog een duwtje in de rug geven met deze actie.”

De actie wordt ondersteund door de stad Ieper en loopt nog de hele maand februari. Deelnemen kan door bij de handelaars in het centrum te winkelen. Bij elke aankoop krijgt de klant een invulkaart waarbij hij/zij het aantal balletjes in de kubussen kan raden.

