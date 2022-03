Hartverwarmende acties voor Oekraïne in Torhout en Kortrijk

Zo heeft in Kortrijk een protestantse kerkgemeenschap al heel wat spullen ingezameld en in Torhout tonen zelfstandige thuisverpleegkundigen hun warm hart. Voedsel dat lang bewaart, medisch materiaal, maar ook babyvoeding en pampers zijn momenteel het hardst nodig klinkt het bij de Oekraïense ambassade.

Al zo'n 80 inwoners met een hart voor Oekraïne kwamen langs in Bissegem met vooral kledij. De Russische Violetta en de Oekraïense Olesjy (Olesia) sorteren die zij aan zij. Maar eigenlijk is er meer nood aan andere zaken. "Eten en medicijnen en voor de kindjes die naar hier komen hebben we ook nog luiers en vochtige doekjes nodig", klinkt het.

Vanaf vanavond kunnen enkele vluchtelingen hier ook slapen. Violetta kwam 17 jaar geleden zelf vanuit Rusland naar België. "Toen ik naar hier kwam was Poetin ook al president in Rusland. Het was een verschrikkelijk regime. De mensen hebben geen goed leven. Hij liegt altijd."

Olesjy's zoon heeft nooit in Oekraïne gewoond, zijn oma's wonen daar wel. "Ze zitten nu in de kelder, ze zijn bang en ze kunnen niet naar ons komen."

Inzamelactie Torhout

In Torhout verzamelt thuisverpleging Altrio intussen medisch materiaal. "We sturen onder meer steriele mesjes, die gaan ze zeker nodig hebben om te opereren, " vertelt Luc Haelemeersch van Altrio Torhout. Al één bestelwagen vol ging richting Oekraïne. "Het initiatief is zo hartverwarmend. Ik krijg er nog rillingen van als ik zie hoe gul de verpleegkundigen van bij ons zijn. Die warme familie die hun netwerk aanspreekt. Het is gewoon fantastisch dat dat kan gebeuren."

In heel Vlaanderen vulde de thuisverplegingsdienst al 15 bestelwagens.