Minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters maakt 750.000 euro vrij voor een studie naar de bouw van een kaaimuur aan de Oostelijke strekdam in Oostende. De kaaimuur met vlakke terminal moet grotere schepen toelaten.

Die schepen moeten instaan voor de ontwikkeling en het onderhoud van de windmolenparken. Zo wil ons land haar positie behouden tussen de wereldleiders , want daardoor zitten heel wat internationale topbedrijven in Oostende. Minister Peeters zet ook verder in op de toegankelijkheid van de haven en de bescherming tegen overstromingen.