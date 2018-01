Haven Oostende had goed jaar

Voor de haven van Oostende was 2017 een succesvol jaar. Niet enkel door het succes van de windmolenparken op zee, maar ook de traditionele economische activiteiten hielden stand.

Door het onderhoud van de windmolenparken op zee, was er een vijfde meer trafiek van en naar die parken. Ook het aantal aankomsten van commerciële schepen en scheepvaartverkeer van de overheid steeg met 1.324 tot 7.393. Haven Oostende verwacht dit jaar nog meer trafiek naar de windmolenparken. Want ook voor de nieuwe windparken Rentel en Norther is Oostende de uitvalsbasis.