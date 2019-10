Haven Oostende investeert in nieuwe productie-eenheid

De haven van Oostende investeert in een nieuwe productie-eenheid. Het bedrijf West Recycle zal in de achterhaven afvalstoffen verwerken waardoor ze hergebruikt kunnen worden. De haven wil zich zo differentiëren van andere havens.

Op een terrein van iets meer dan 6 ha groot komen er loodsen waar de verwerking van afvalstoffen kan gebeuren, tot een nieuw basisproduct voor onder meer de bouwsector. De half afgewerkte loods van het voormalige bedrijf Green Power Solutions zal geïntegreerd worden in de nieuwbouw. West Recycle zal ook een nieuwe kaai bouwen langs het kanaal.

Met de investering wil de haven van Oostende in de achterhaven een cluster van bedrijven creëren, actief in de "circulaire economie". "De bedrijven die we aantrekken delen hun kennis, versterken elkaars vraag en aanbod en trekken nieuwe spelers aan. Zo wordt de kennis hier verankerd en brengt dit een positieve impact op de werkgelegenheid met zich mee", zegt Charlotte Verkeyn, voorzitter van Haven Oostende. Hoeveel extra jobs er gecreëerd worden, is voorlopig niet duidelijk.