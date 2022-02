Haven Oostende noteert beste cijfer in 15 jaar

Uitgedrukt in gewicht is er wel 5,7 procent minder vracht behandeld, maar dat wijt de haven aan 2020, toen zijn vanuit Oostende de onderdelen voor het Seamade Windmolenpark op zee verscheept. Financieel boekt Haven Oostende ruim één miljoen euro winst, het beste cijfer in 15 jaar.

Meer trafiek

De komende tijd wil Haven Oostende inzetten op meer trafiek, en tegelijk ook de infrastructuur in de haven moderniseren. De haven blijft sowieso een belangrijke uitvalsbasis voor de windmolenparken op zee.

“We blijven ijveren voor de haven als één van de vier belangrijke Vlaamse zeehavens,” zegt voorzitter Charlotte Verkeyn. “Direct en indirect geeft Haven Oostende volgens de Nationale Bank werk aan bijna 10.000 mensen. Door nieuwe trafieken aan te trekken willen we dat aantal nog zien toenemen.”