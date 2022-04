Haven Oostende verwelkomt belangrijke goederenbehandelaar uit VK

Nectar zal een terrein in de voorhaven innemen en zal investeren in materieel, waaronder een mobiele havenkraan om schepen op een efficiënte manier te laden en te lossen. Met de komst van deze wereldspeler wordt het aanbod van goederenbehandelaars in de haven van Oostende verrijkt. Charlotte Verkeyn – Voorzitter Haven Oostende: “De komst van Nectar Group bewijst dat Haven Oostende een goede voedingsbodem is voor zowel KMO’s als internationale spelers. Haven Oostende zet zich ten volle in om bijkomende trafieken te realiseren en we hebben vertrouwen dat dit een stap in de juiste richting is! Daarnaast zal de komst van Nectar Group ook de werkgelegenheid in Oostende ten goede komen.”

Dirk Declerck – CEO en Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “Na het aantrekken van bedrijven in Plassendale I de voorbije jaren, ligt de klemtoon voor de komende jaren op het aantrekken van nieuwe maritieme trafieken. We zijn daarom zeer verheugd met de keuze van Nectar Group voor Haven Oostende.”