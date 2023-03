Haven Oostende: "vorig jaar was sterk jaar"

"Een uitzonderlijk sterk jaar." Zo omschrijft de top van de haven in Oostende vorig jaar. "Sinds 2019 zijn er in de haven Oostende ruim 450 jobs bijgekomen. Sinds 1997, het eerste jaar na de teloorgang van de RMT is er nog nooit zoveel winst gemaakt én dat voor het vierde jaar op rij," zegt de directie.

De goeie cijfers motiveren de haven ook om te investeren. Volgende week start de haven met de bouw van een grote nieuwe loods op de zwaarlastkade van Rebo.