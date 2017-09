Haven Oostende zet in op hernieuwbare energie

De Oostendse haven zet met succes in op de hernieuwbare energie. Met tal van belangrijke windmolenparken voor de deur neemt Oostende een unieke positie in. Wie dat wenste kon vandaag een kijkje achter de schermen nemen dankzij de havendagen.

Sinds de ferry-trafiek en de RoRo-activiteiten met Groot-Brittannië vanuit de Oostendse haven zijn stilgelegd, zet Oostende in op hernieuwbare energie op de Noordzee. En dat blijkt een goede zet te zijn. Intussen werken al meer dan 1000 mensen in de Oostendse voorhaven. Ook de offshore-industrie is voortdurend op zoek naar goede krachten.

Vlaams minister van Openbare werken, Ben Weyts (N-VA), koos voor een rondvaart in de Oostendse haven en is onder de indruk van de gemaakte vooruitgang. “Oostende is een goed uitgeruste haven voor dergelijke projecten. Jan De Nul werkt er momenteel aan een belangrijke opdracht voor een windmolenpark in de Baltische Zee.”

Op de Vlaamse havendag bezoekt Ben Weyts alle vier de zeehavens. Na Oostende vertrekt de minister naar Zeebrugge.