Nooit eerder ontving de haven een schip van meer dan 400 meter en een capaciteit van meer dan 20.000 containers. Het vorige record was voor de CSCL Globe van China Shipping. Dat had een capaciteit van 19.100 TEU en meerde in januari 2015 aan in Zeebrugge.

Het schip wordt ingezet op de FAL1-dienst, de 'French Asia Line' die Europa met China verbindt. Vanmiddag vertrekt het alweer naar haar volgende bestemming.