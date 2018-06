Haven voorziet in eigen energie

In de haven van Oostende is een middelgrote windturbine in gebruik genomen.

De turbine produceert 100 kW en dekt daarmee een deel van de noodzakelijke elektriciteitsbehoefte van de haven. Het was niet mogelijk om een grote windturbine te plaatsen, onder andere door de nabijheid van de luchthaven.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Deze middelgrote windturbine is letterlijk en figuurlijk een nieuw baken voor Oostende. Het is een omzetting van het Vlaamse Windplan naar de praktijk: hij staat op een plaats waar het voordien niet mogelijk leek, de haven, en levert lokaal stroom aan de omliggende bedrijven. Aan de kust hebben we aan wind als hernieuwbare bron geen gebrek, hoog tijd dus dat we er meer gebruik van maken.”