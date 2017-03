Haven wil betere aanpak van transmigranten

Voor hun oversteek naar Groot-Brittannië zijn de transmigranten steeds creatiever en beter georganiseerd, zegt APZI. De vereniging vreest dat Zeebrugge op termijn een slechte naam zal krijgen en dat kan klanten kosten. Marc Adriansens: "Wij krijgen de cijfers altijd door van de scheepvaartpolitie. Daar hebben we gezien dat ze in februari op de terminals toch een tachtigtal mensen hebben onderschept. Maar ook nieuw is dat men in de transportzone zesenvijftig vluchtelingen heeft onderschept en een negental mensen op de weg. Voor maart zullen deze cijfers nog hoger liggen."