Haven wil drones inzetten voor betere beveiliging

De bedrijven zetten nu al maximaal in met camera’s en extra bewakingspersoneel tegen de aanhoudende overlast van vluchtelingen. Nu is afgesproken om drones in te schakelen in het Zeebrugse havengebied.

APZI spreekt van tientallen vluchtelingen die dagelijks in Zeebrugge worden opgepakt. De bedrijven investeerden honderdduizenden euro’s in bewaking en ook bij de scheepvaartpolitie doet ze wat kan. Om te voorkomen dat Zeebrugge de haven wordt voor de illegale oversteek naar Groot-Brittannië wil APZI een tandje bijsteken.

Marc Adriansens: "Vandaar dat we met minister Belot in contact zijn om een uitzondering te krijgen om met drones te gaan werken. Want het luchtruim boven Zeebrugge is eigenlijk verboden vlieggebied. Met drones kan je de zaken beter bewaken en vluchtelingen opsporen. We hebben trouwens een dronecentrum in de achterhaven. Zij zouden mee op de kar springen. We hopen dat op vrij korte tijd te kunnen doen."