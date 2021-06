Haven Zeebrugge beter gewapend tegen zware stormen

De stormmuren in de haven van Zeebrugge zijn klaar. Ze moeten de haven bescherming bieden tegen overstromingen vanuit zee bij hevig stormweer.

Het gaat om muren tot ruim anderhalve meter hoog van gewapend beton, zoals op de Scheldekaaien in Antwerpen. Hier en daar zijn er ook zware poorten die dicht kunnen wanneer er storm is. De kostprijs van de werken bedraagt bijna 4 miljoen euro. Ze maken deel uit van een ruimer masterplan om onze kust te beschermen tegen overstromingen. (Lees verder onder de foto)

De stormmuren lopen van de Vandammesluis tot aan de Zweedse Kaai en van de Vistartsluis tot aan de New Yorklaan. Daarna komt ook nog de jachthaven aan de beurt. De haven van Zeebrugge is heel overstromingsgevoelig en een zwakke plek aan onze kust. Als er niets zou gebeuren, dan kunnen de overstromingen reiken tot in Brugge.

Ook al in Oostende en Blankenberge

Ook in Blankenberge en Oostende staan er al gelijkaardige stormmuren. De werken hebben nog geen jaar geduurd. Ze maken deel uit van een groot masterplan om de kust te beveiligen, met ondermeer ook de bouw van een stormvloedkering in Nieuwpoort.