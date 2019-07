Zeebrugge heeft de wind in de zeilen, want de kusthaven groeide in de eerste jaarhelft met ruim 12 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor de tweede jaarhelft wordt een toename verwacht van de intercontinentale lijnen. Dat is een trafiek die in de Zeebrugse voorhaven wordt behandeld, en waar zich nu een herschikking opdringt.

Met het oog op de toekomst bekijkt het havenbestuur nu opnieuw het oude plan om eventueel zeewaarts uit te breiden.