Haven Zeebrugge geen draaischijf voor drugs

Ook al staan ze in contact met een groot stuk van de wereld, toch is Zeebrugge volgens Dirk De fauw geen grote importhaven voor drugsladingen voor de Europese markt.

En dat in tegenstelling tot Antwerpen. In de eerste helft van 2022 is 35,8 ton cocaïne, 2,2 ton hasjiesj en 1,3 ton heroïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De inbeslagnames tonen aan dat die haven nog altijd een draaischijf vormt voor de drugshandel uit Zuid-Amerika.

Dirk De fauw : Burgemeester van Brugge en Havenbestuurder: "In hoofdzaak zijn de trafieken die naar Zeebrugge komen afkomstig uit het Oosten. Dat betekent Indië, China, Japan, maar niet zozeer uit Zuid-Amerika en Midden-Amerika. In die zin is de situatie wel helemaal anders. Wij denken dat er geen zo'n grote vangsten te vinden zijn, omdat wij geen trafieken hebben uit deze regio."



Ook geen drugsbendes

Ook criminele activiteiten van rivaliserende drugsbendes, zie je niet in Brugge. Al is het wel belangrijk om alert te blijven, zeker ook na de fusie met de haven van Antwerpen. "Door de fusie en de saturatie met de haven van Antwerpen, er is daar geen plaats meer, zien we dus een verschuiving van Antwerpen naar Zeebrugge. Als we merken dat er ook ladingen vanuit Zuid-Amerika via Zeebrugge naar hier gaan komen, zal er uiteraard meer controle moeten komen.

Zeebrugge concentreert zich nu vooral op beveiliging tegen transmigratie en mensensmokkel. Ook daar evolueren de cijfers goed, zegt De fauw. Door het uitgebreide cameraschild wordt het steeds moeilijker om de haven van Zeebrugge illegaal binnen te dringen.