Haven Zeebrugge groeit 3 procent ondanks coronacrisis

De haven van Zeebrugge heeft in 2020 een groei genoteerd van bijna 3 procent ondanks de coronacrisis. Dat meldt CEO van de haven Tom Hautekiet vrijdag bij de voorstelling van de jaarcijfers. "In uiterst moeilijke tijden heeft Zeebrugge meer dan standgehouden", klinkt het.

Na sterke groeicijfers in 2018 en 2019 moest 2020 een absoluut recordjaar worden voor de haven van Zeebrugge. De coronacrisis besliste daar anders over. Waar de haven in 2019 nog groeide met 14,2 procent, ligt de groei in 2020 op 3 procent. Toch is CEO Tom Hautekiet positief. "We zijn tevreden dat we toch een positief cijfer kunnen voorleggen. Het havenbestuur is trots op de prestaties die het voorbije jaar door de havengemeenschap werden geleverd. We hebben de haven doorheen de crisis operationeel kunnen houden."

Auto-industrie

De gevolgen van de coronacrisis zijn het opvallendst in de roll-on- en roll-off-trafieken. De auto-industrie kreeg het dan ook hard te verduren tijdens de coronacrisis. In het tweede kwartaal vielen de roro-trafieken met 35 procent terug tegenover dezelfde periode in 2019. In het derde kwartaal was die daling nog 13 procent. Pas in het vierde kwartaal was een herstel zichtbaar en was er een lichte stijging van 2,9 procent te zien. De behandeling van nieuwe wagens daalde in totaal 26 procent. Dat cijfer weegt op de roro-trafieken. De roro-sector kende in totaal in 2020 een verlies van 14,2 procent.

Containertrafiek

De containertrafiek kende wel een groei. Ze groeide met 10,3 procent tot een totaal volume van 18 miljoen ton. Afgezien van enkele deepsea-annuleringen in het begin van de coronacrisis, waren er verder geen verliezen. De CSP terminal kon zelfs nog enkele extra calls aantrekken op het einde van het jaar in de aanloop naar de brexit. Verder stegen ook de vloeibare en vaste bulk met respectievelijk 16,5 en 28,9 procent. De dalende trend van stukgoed zet zich in 2020 verder met een daling van 29,2 procent. Dat heeft te maken met de switch in de verscheping van papierproducten van stukgoed naar containers.

Passagiersvervoer

De coronacrisis had vanzelfsprekend ook een grote impact op het passagiersvervoer in de haven. Dat vervoer lag in 2020 nagenoeg stil. Zeebrugge ontving na 11 maart geen enkel cruiseschip meer en ook op de ferryschepen was het aantal passagiers zeer beperkt. De pandemie had ook invloed op de gepresteerde shiften van havenarbeiders. Dat cijfer daalde met 13,6 procent. Het aantal effectieve havenarbeiders is het afgelopen jaar met 2 procent gedaald.

Brexit en transmigratieproblematiek

Hautekiet noemt naast de coronacrisis ook de brexit als grootste uitdaging voor de haven van Zeebrugge. "Uit evaluatie blijkt dat onze systemen die we hebben opgezet positieve resultaten opleveren. Voorlopig kende onze haven geen grote problemen omwille van de brexit. De echte gevolgen zullen we in 2021 zien." Verder blijft de haven kampen met transmigratieproblematiek. Daarom staan er voor 2021 verschillende projecten op de planning om de haven beter te beveiligen. Zo zullen er in en rond het havengebied op 34 locaties ANPR-camera's worden geïnstalleerd.

Spoor

Daarnaast worden infrastructurele maatregelen genomen op bepaalde spoorzones. In de toekomst wil het havenbestuur inzetten op vervoer via het spoor. "Ons spooraandeel moet de komende jaren vergroten. We gaan inzetten op innovatieve systemen om dat te realiseren. We willen de markt verbreden en het spoor als oplossing bieden niet alleen voor containers en nieuwe wagens, maar ook trailers en projectladingen", aldus Hautekiet.