De totale containertrafiek in de twee havens kende wel een lichte daling. Dat komt onder meer omdat er wereldwijd minder wordt geconsumeerd. Maar vooral de in- en uitvoer van vloeibaar gas in Zeebrugge is spectaculair gestegen met 61%, als alternatief voor het gas dat via pijpleidingen uit Rusland werd ingevoerd. Verder zijn ook meer nieuwe wagens ingevoerd via Zeebrugge en meerden ook meer cruiseschepen aan: 144 in totaal, goed voor een half miljoen passagiers.