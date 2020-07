Ondanks de coronacrisis is de haven van Zeebrugge tevreden over het voorbije halfjaar.

De totale trafiek is gegroeid met 15 procent, de autohandel kreeg wel rake klappen. De uitdagingen blijven natuurlijk groot, zeker ook met de brexit. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onderhandelen nog over een handelsakkoord. Vanmiddag was de Britse ambassadeur in de haven van Zeebrugge, voor een ontmoeting met ondernemers daar.