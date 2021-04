Haven Zeebrugge voelt impact COVID en brexit in kwartaalcijfers

Het eindresultaat van het eerste kwartaal komt op -16,5 procent. Dat komt vooral door het minder grote volume aan vloeibare bulk en een trage start van de trafieken na nieuwjaar. Zo is er in maart een lichte stijging van 2,8 procent in de roll-on/roll-off trafieken. In totaal dalen de roll-on/roll-off trafieken in Zeebrugge uiteindelijk wel bijna 7 procent in de eerste drie maanden.

Daarbij is de daling vooral te zien in trafieken van en naar het Verenigd Koninkrijk, met een daling van 13 procent. Gelinkt aan de brexit, stijgen wel de trafieken op Ierland met zo'n 22 procent. Ook Zuid-Europa en Scandinavië doen het goed.

Geleidelijk herstel

De containertrafiek stijgt met 26,3 procent ten opzichte van maart 2020 en ook in de vaste bulk is er een stijging van zo'n 38 procent. Verder is ook in de behandeling van nieuwe wagens een daling te zien in het eerst kwartaal met bijna 8 procent. Wel toont een geleidelijke groei doorheen de eerste maanden dat de sector in herstel is. De containertrafiek zet het jaar dan weer in met een stijging van zo'n 11 procent.

CEO van de haven van Zeebrugge Tom Hautekiet benadrukt dat er eind vorig jaar nog een grote toename was aan trafieken met het Verenigd Koninkrijk. "De resultaten van het eerste kwartaal tonen dat de twee schokeffecten van de brexit elkaar opheffen. Eind vorig jaar was er een grote toename en begin dit jaar kwamen die trafieken pas laat terug op niveau."

Hautekiet voorspelt dat de haven op vlak van vloeibare bulk de goede cijfers van 2020 niet zal herhalen, maar schat 2021 positief in wat betreft de containersector, de breakbulk volumes en de roll-on/roll-off trafieken.