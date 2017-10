Havencel vraagt snel beslissing over tweede zeesluis

“De haven van Zeebrugge en de Zeebrugse leefgemeenschap staan voor grote uitdagingen”, klinkt het. “Er zijn al heel wat onderzoeken gebeurd om Zeebrugge een nieuw elan te geven. Onlangs stelde het Brugse stadsbestuur de resultaten van een revitaliseringsstudie voor. En de Vlaamse overheid van haar kant is al meer dan 10 jaar op zoek naar een locatie voor een tweede zeesluis. Minister Weyts komt binnenkort met een voorstel. Nu moet het vooruitgaan”, vindt de Havencel.

Bedrijfszekerheid onder druk

De bedrijven in de haven erkennen dat er grote nood is aan een nieuwe zeesluis. De Vandammesluis uit 1984 is de enige toegang tot de achterhaven en is daardoor kwetsbaar. De Visartsluis dateert van 1907, is helemaal niet meer aangepast aan de huidige zeeschepen en is ondertussen maritiem erfgoed geworden. Daarom is een tweede zeesluis meer dan ooit nodig. “Om een duurzame bereikbaarheid van de bedrijven in de achterhaven te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van een nieuwe, tweede zeesluis. Anders komt de bedrijfszekerheid van de haven van Zeebrugge onder druk te staan”, zegt Svein Steimler, voorzitter en CEO van NYK Group Europe Ltd, een grote rederij die de haven van Zeebrugge vaak aandoet.

Economisch belang in cijfers

De havencel wijst aan de hand van cijfers ook op het economisch belang van de haven. Niet alleen is Zeebrugge de grootste autohub ter wereld, met een omzetvolume van 2,8 miljoen auto’s in 2016, ook de RoRo-sector kent een stevige groei. In totaal zijn in de Zeebrugse havenzone een 400-tal bedrijven actief. In 2016 deden 8.467 schepen de haven aan, goed voor een totale omzet van 37,8 miljoen ton. De haven ontving vorig jaar ook 142 cruiseschepen, waarbij meer dan 1 miljoen reizigers in- of ontscheepten. Die cijfers tonen aan dat Zeebrugge ook een belangrijke motor is voor de toeristische sector in Brugge en omgeving. In totaal creëert de haven van Zeebrugge 10.000 rechtstreekse en 10.000 onrechtstreekse jobs.