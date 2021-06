Havengebied Zeebrugge beveiligd in strijd tegen mensensmokkel

Met 12 extra camera’s in en rond het havengebied is Zeebrugge meer dan ooit beveiligd tegen mensensmokkel. Groot-Brittannië en Europa pompen samen 200.000 euro in het project en zorgen er zo voor dat het voor transmigranten heel wat moeilijker wordt om de haven binnen te dringen.

Intussen onderhandelt de stad met de bedrijven over één groot cameranetwerk in Zeebrugge. De beelden van 600 camera’s zouden dan bekeken worden vanop één locatie. En dat maakt het veel makkelijker om mensensmokkelaars op heterdaad te betrappen.

Mensen zonder papieren proberen ook via de spoorwegen langs kazerne Knapen in het havengebied te komen. Ook daar is er nu extra beveiliging.

"Als eerste maatregel hebben we een hek geplaatst. Tot vijf meter hoog en over een lengte van 500 meter. We hebben ook vijf thermische camera’s geplaatst en 3 andere camera’s. We zien dat het aantal illegalen dat via deze weg de haven wil binnendringen de afgelopen twee maanden gevoelig verminderd is", aldus Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein in Brugge.

Normaal betrapt de politie elke week 50 tot 70 transmigranten in Zeebrugge. Maar de laatste tijd is er dus een daling. De volgende stap in de strijd tegen mensensmokkel is een netwerk met alle 600 camera’s in de haven. Ook die van bedrijven die private bewakingsfirma’s inzetten.