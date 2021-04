Havengeul Blankenberge weer verzand

Dat is nodig, want die is weer verzand geraakt en vormt een gevaar voor pleziervaarders en zeilers. De verzanding van de Blankenbergse vaargeul is een jaarlijks fenomeen dat zich in de wintermaanden voordoet. Om het probleem definitief uit de wereld te helpen zal er in Blankenberge een nieuwe strekdam worden gebouwd. Die zal 19 miljoen kosten en komt op de plaats van het huidige betonnen westerstaketsel. Aanvankelijk werd gekozen voor een hellende dam die in het water verdwijnt, maar Blankenberge wou dat het ontwerp van de nieuwe strekdam herbekeken wordt. De stad pleit voor een dam die boven water blijft, maar dat ontwerp is ook tien miljoen euro duurder.