Havenindringer doet zich voor als arbeider

Deze week werd een 19-jarige Algerijn in de haven van Zeebrugge aangetroffen.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De man probeerde onder de radar van de security te blijven door zich voor te doen als havenarbeider. Hij had de broek, de vest en de helm van een havenarbeider gestolen uit een voertuig dat in de haven gebruikt wordt om goederen te laden in ferryschepen.

De man werd door de bewakingsdienst gespot en verwittigde de Scheepvaartpolitie van Zeebrugge. De onderzoekrechter heeft hem laten aanhouden. Hij is geen onbekende voor het gerecht. Enkele dagen geleden werd hij nog gedagvaard voor een aantal diefstallen die hij samen met een kompaan zou hebben gepleegd in de regio Oostende.