Healthy chef Janos (16) brengt eerste kookboek uit

Bij de Nederlandse boekuitgeverij Bookscout is onlangs eerste kookboek verschenen van de 16-jarige Janos Coulembier uit Torhout.

De jongen heeft een autisme spectrumstoornis en heeft al jaren een succesvolle blog en facebookpagina met gerechten. Omdat hij ook vaak darminfecties heeft, legt hij zich toe op gezond eten met veel groenten.

De jongeman, die de liefde voor het koken meekreeg van zijn mama, droomde ervan om kok te worden. Maar omwille van zijn autisme kon dat niet in een gewone kokschool. Hij volgt nu grootkeuken in het bijzonder secundair onderwijs in Oostende. (Lees verder onder de foto)

De tiener heeft zowat 20.000 volgers op Facebook, onder wie ook Sandra Bekkari en Pascale Naessens. In zijn boek 'Healthy Chef János' stelde hij negentig gerechten samen, vooral voor de oven of airfryer. Hij werkte er twee jaar aan.

