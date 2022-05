Heeft politie voldoende gedaan om vermoorde Maïlys te helpen?

Tijdens het assisenproces kwamen vandaag de politiemensen aan bod die de vaststellingen deden op de plaatsen waar Alexander D. de moorden pleegde. Het was de verdediging van de mama van Maïlys die vroeg in welke mate de lokale politie voor de moordpartij al op de hoogte was van de bedreigende situatie. Zo bleek dat het meisje zich voor de fatale avond enorm bedreigd voelde door haar ex-vriend.

"Nooit proces-verbaal opgemaakt"

Ook in de 4 jaar aanloop naar het assisenproces werden zowel de lokale politie van Brugge als Kouter al door het Comité P en de nabestaanden op de rooster gelegd. Vraag is of het gestalkte meisje wel voldoende werd beschermd. En meer nog: of er iets werd gedaan om haar stalker op te sporen of te ondervragen.

"De politie wist het zeker, want er is getelefoneerd naar de politie. Binnen de politiezone waar ze woonden is er nooit een proces-verbaal opgemaakt. Ook al werd duidelijk vermeld dat Alexander D. aan haar gezegd had dat hij een mes had om haar te vermoorden", vertelt de advocaat van de mama van Maïlys, Kris Vincke. "Ze was haar vertrouwen in de politie volledig kwijt. We weten ook dat er een filmpje is opgenomen tijdens de feiten waarbij Maïlys zegt: 'ik zal het maar allemaal opnemen of ze gaan mij weer niet geloven'."

"Wij konden meteen vaststellen dat Maïlys de aankomst van haar grootouders had gefilmd", zegt inspecteur Tim Follebout. "Het meisje maakte een erg angstige indruk, terwijl haar grootouders Alexander probeerden te kalmeren. Op dat moment werd enkel het geluid nog opgenomen. We horen hoe twee personen inpraten op een persoon die ze Alex noemen en die praat met een Nederlands accent."

Reactie politie

Het openbaar ministerie stond nog stil bij de eerdere tussenkomsten van de politie. Zo werd een kameraad van Maïlys met een mes bedreigd door de beschuldigde, terwijl ze ook zelf meermaals werd lastiggevallen. Volgens advocaat Vincke werd met die klachten nogal lichtzinnig omgesprongen. Maar van de eerdere stalking waren de eerste vaststellers eigenlijk zelfs niet op de hoogte, lijkt het. "Dat konden we die avond niet nagaan omdat het computersysteem defect was", klonk het.

Bij de vragen van de verdediging verwees de voorzitter naar het feit dat Alexander D. terecht staat en niet de politie. Toch reageert politie Kouter aan onze redactie: "Het is een complex dossier. Er is veel kritiek gekomen op de manier waarop onze politie dit soort zaken aanpakt. Maar dit is ook traumatiserend voor onze mensen. Door de kritiek is er een soort van zelfreflectie gekomen waardoor we met zaken zoals partnergeweld, stalking en belaging nu nog korter op de bal spelen", zegt woordvoerder Annemie Wittesaele.