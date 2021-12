Heel druk in Brugge, ook veel Nederlanders

De afgelopen dagen trekken Nederlanders op grote schaal de grens over om toch wat leuks te kunnen doen. In Brugge bijvoorbeeld zie je heel wat Nederlandse nummerplaten. Het is er ook superdruk vandaag.

De stad zet meer politie en stewards in om alles in goeie banen te leiden. Burgemeester De fauw: "Ja, het is druk. Er is ook een toename aan Nederlanders die naar onze stad komen. Daarom hebben we extra politie en stewards ingezet in het centrum. Maar voor hen is dat natuurlijk ook niet leuk werken. Ze moeten vooral mensen zeggen dat ze hun mondmasker moeten dragen. Verbaliseren is niet meteen aan de orde."

De Nederlanders zelf zeggen dat ze naar Brugge komen omdat het in Antwerpen te druk is. Ze schrikken ervan dat het hier ook wel druk is.

De Nederlandse regering besloot een week voor kerst tot een harde lockdown om te voorkomen dat de zorg overspoeld wordt door een nieuwe golf coronagevallen als gevolg van de besmettelijkere omikronvariant van het virus. Daarmee heeft Nederland veel harder ingegrepen dan zijn buurlanden.

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge deed gisteren een dringende oproep om niet te gaan winkelen in België, waar de detailhandel en horeca wel gewoon open zijn. "Als het in Nederland niet verstandig is in winkelstraten te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet."

Maar die raad wordt duidelijk niet gevolgd.