Het Ieperse In Flanders Fields Museum doet het goed! De tijdelijke tentoonstelling 'For Evermore' opende 2,5 maanden geleden de deuren en kreeg al bijna 14.000 bezoekers over de vloer. De permanente expo van het museum kon in diezelfde periode rekenen op ruim 46.000 bezoekers.

Museumdirecteur Stephen Lodewyck: "Dit betekent dat zo'n 30% van de museumbezoekers ook de tijdelijke tentoonstelling bezoeken, wat een hoog percentage is. For Evermore mag dan gerust een top-expo voor ons In Flanders Fields Museum genoemd worden."



Recent kreeg het IFFM van de Commonwealth War Graves Commission een kunstig bewerkte steen overhandigd. Die krijgt een mooie plaats in de permanente tentoonstelling in het museum.