Heel wat blikvangers op festival Uitopia in Uitkerke

Dit wekend vindt in Uitkerke het nieuwe festival Uitopia plaats. Thema is duurzaamheid en natuur. Bedrijven tonen er wat zij doen rond duurzaamheid. Eén van de blikvangers is het streetartproject van de Bruggeling Wietse. En dan is er nog het skelet van een reuzenvis opgebouwd uit schelpen.

In het park De Craene in Uitkerke, bij Blankenberge, krijgt het skelet van een reusachtige denkbeeldige vis stilaan vorm. Zijn naam, de Craenhynchus, verwijst naar het park. Alles is gemaakt van afval van een visrestaurant dat in dit kunstwerk opnieuw gebruikt wordt. Paul Defer, artistiek medewerker: "De scheermessen zijn de ribben, voor de kop hebben we gekozen voor oesterschelpen. Heel interessant zijn de details, de tanden worden gerecreëerd door de scharen van een kreeft."

Raf Hollevoet, Handelsgebuurtekring Uitkerke: "De bedoeling van Uitopia is om de mensen te laten kijken in bedrijven en rondom zich. Wat de bedrijven doen voor de natuur, milieu en duurzaamheid. We geven de gelegenheid aan de bedrijven om te tonen hoe ze werken naar de toekomst toe."

In de schaduw van de Sint-Amanduskerk heeft de Brugse kunstenaar Wietse ook nog eens oude auto's beschilderd. Ze staan hier al een jaar en worden nu stilletjes aan overwoekerd door de natuur. De natuur haalt het altijd van de mens.