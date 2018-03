Een buurtbewoner merkte kort voor zes uur een rookpluim op in de omgeving van de schoolgebouwen en ging op onderzoek uit. Eens ter plaatse bleek die afkomstig te zijn van een brandende vuilnisbak die tegen het schoolgebouw van de kleuterafdeling stond.

In het gebouw zijn verschillende klasjes gevestigd. Woensdagavond werd nog bekeken of de lessen in het gebouw zoals gepland konden doorgaan. Mogelijks is het vuur ontstaan na een kwajongensstreek van spelende kinderen.